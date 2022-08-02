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Cumhurbaşkanlığı'nda olağanüstü toplantı! İşte detaylar

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (Güv.KK) Yüksek Değerlendirme Kurulu ağustos ayı olağan toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında gerçekleşti

02 Ağustos 2022 Salı 14:39
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Cumhurbaşkanlığı'nda olağanüstü toplantı! İşte detaylar
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Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantının detayları:

Toplantıda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensubu Albaylardan Tuğgeneralliğe yükselecek personelin durumu görüşülerek karara bağlandı.

Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısında, 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı’na Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Piyade Albay Kadir Bayraklı'nın Tuğgeneralliğe terfiine karar verildi. 

KADİR BAYRAKLI’NIN ÖZGEÇMİŞİ

Piyade Albay Kadir Bayraklı 1971 yılında Antalya’da doğdu. Teğmen rütbesiyle 1993 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1994 yılında Piyade Okulu’ndan mezun oldu.
1994-2010 yılları arasında değişik birimlerde takım, bölük ve birlik komutanlığı ile karargah subaylığı görevlerinde bulunan Albay Bayraklı, 2010-2012 yılları arasında KKTC Ankara Askeri Kara Ataşeliği, 2012-2014 yılları arasında 1’inci Piyade Alayı 3’üncü Piyade Tabur Komutanlığı, 2014-2019 yılları arasında Denetleme Ve Değerlendirme Kurul Başkanlığı Denetleme Üyeliği, 2019-2021 yılları arasında 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Albay Bayraklı, 2021 yılında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcılığı görevine atandı.

2007 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında lisansüstü eğitimini tamamlayan Albay Bayraklı, evli ve bir çocuk babası olup İngilizce biliyor.

Son Güncelleme: 02.08.2022 15:02
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