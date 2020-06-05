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Cumhurbaşkanlığı'ndaki geçiş kapılarıyla ilgili toplantı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçiş kapılarındaki son durumu görüşmek üzere hükümetle gerçekleştirdiği toplantı saat 13.00 sıralarında tamamlandı.

05 Haziran 2020 Cuma 13:46
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Cumhurbaşkanlığı'ndaki geçiş kapılarıyla ilgili toplantı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçiş kapılarındaki son durumu görüşmek üzere hükümetle gerçekleştirdiği toplantı saat 13.00 sıralarında tamamlandı.

Başbakan Ersin Tatar, toplantıdan çıkışta yaptığı açıklamada, geçiş kapılarla ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti. Tatar, yol haritasının ortaya çıktığından sürecin uzun sürmeyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldı.

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