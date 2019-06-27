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Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme sonrası Tatar'dan Açıklama!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirilen görüşme sonrası Başbakan Ersin Tatar açıklamalarda bulundu.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:22
Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme sonrası Tatar'dan Açıklama!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirilen görüşme sonrası Başbakan Ersin Tatar açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede ilk olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın Maraş’ta yapılması planlanan envanter çalışması hakkında bilgilendirme yaptığını aktaran Tatar, söz konusu bilgiler ışığında Maraş’a yönelik envanter çalışmasında niyet ve nelerin yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Geçmişte Maraş’la ilgili alınan karar ve yapılan çalışmaların da masaya yatırılarak değerlendirmenin yapıldığını söyleyen Tatar, söz konusu görüşmenin Cumhurbaşkanlığı makamına duydukları saygıdan ötürü gerçekleştirildiğini ve görüşmenin de faydalı geçtiğini aktardı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın görüşmeden ayrılması sonrası Cumhurbaşkanı Akıncı ile iç meselelerin görüşüldüğünü belirten Başbakan Tatar, bu istişarelerin iki haftada bir gerçekleşeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tatar
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