Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert açıklama!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve geçmişte GKK Komutanı olarak görev yapan emekli bir komutanla ilgili yapılan yayınlarla ilgili Cumhurbaşkanlığından sert bir açıklama geldi.

Açıklamada, “Kendilerini ‘gazeteci’ olarak tanımlayan lakin çeşitli odaklarca güdümlenmiş zatlar tarafından kimi zaman gerçek dışı, kimi zaman çarpıtılmış bir şekilde yapılan yayımlarla halkımızı yanıltmaya yönelik yapılan manipülasyonla bezenmiş iddiaların, üzülerek devam ettiğini gözlemlemekteyiz denildi.

Aynı açıklama içerisinde yerel bir gazete ile televizyonun da adı kullanılarak ilgili yayınların ülkeye duyurulmasına vesile olmaları kınanırken, kimi iddiaların dozajı artırılarak Avrupa Gazetesi’nde de önsayfadan “pervasızca” yayımlanması, ‘düşmanımın düşmanı dostumdur’ ilkesinin günümüzde vuku bulan trajik halidir denildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, öne sürüldüğü gibi, geçmişte GKK Komutanı olarak görev yapan emekli bir komutanla, ne iddia edilen şahıslarla ilgili bir görüşmesi olmuş, ne de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından bahse konu komutan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı’na şikâyet edilmiştir.

Cumhurbaşkanına yönelik sistematik bir şekilde, maksatlı, haddini aşan ve hasmane bir üslupla gerçek dışı eleştirilerde bulunan ‘gazetecilerle’ ilgili takdiri, sağduyu sahibi, vicdanı hür halkımızın yüce vicdanına bırakıyoruz.

Ortaya atılan mesnetsiz iddialarla ilgili Cumhurbaşkanı’mızın her türlü yasal hakkını kullanacağını vurguluyor; halkımızı, gerçek dışı ve karalamaya yönelik yapılan yayımlara her zamanki gibi itibar etmemeye davet ediyoruz” İfadeleri dikkat çekti.