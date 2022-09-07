Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Botoks olayında yeni gelişme
Botoks olayında yeni gelişme
Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!
Uyuşturucu satıcısı yakalandı
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını darp etti
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını...
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Flaş Haber
Başkanlar yetkisiz kaldı!
Kapat

Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert açıklama!

Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert açıklama yapıldı...

07 Eylül 2022 Çarşamba 15:27
644 Okunma
Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert açıklama!


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve geçmişte GKK Komutanı olarak görev yapan emekli bir komutanla ilgili yapılan yayınlarla ilgili Cumhurbaşkanlığından sert bir açıklama geldi.

 Açıklamada, “Kendilerini ‘gazeteci’ olarak tanımlayan lakin çeşitli odaklarca güdümlenmiş zatlar tarafından kimi zaman gerçek dışı, kimi zaman çarpıtılmış bir şekilde yapılan yayımlarla halkımızı yanıltmaya yönelik yapılan manipülasyonla bezenmiş iddiaların, üzülerek devam ettiğini gözlemlemekteyiz denildi. 

Aynı açıklama içerisinde yerel bir gazete ile televizyonun da adı kullanılarak ilgili yayınların ülkeye duyurulmasına vesile olmaları kınanırken, kimi iddiaların dozajı artırılarak Avrupa Gazetesi’nde de önsayfadan “pervasızca” yayımlanması, ‘düşmanımın düşmanı dostumdur’ ilkesinin günümüzde vuku bulan trajik halidir denildi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, öne sürüldüğü gibi, geçmişte GKK Komutanı olarak görev yapan emekli bir komutanla, ne iddia edilen şahıslarla ilgili bir görüşmesi olmuş, ne de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından bahse konu komutan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı’na şikâyet edilmiştir.
Cumhurbaşkanına yönelik sistematik bir şekilde, maksatlı, haddini aşan ve hasmane bir üslupla gerçek dışı eleştirilerde bulunan ‘gazetecilerle’ ilgili takdiri, sağduyu sahibi, vicdanı hür halkımızın yüce vicdanına bırakıyoruz.

Ortaya atılan mesnetsiz iddialarla ilgili Cumhurbaşkanı’mızın her türlü yasal hakkını kullanacağını vurguluyor; halkımızı, gerçek dışı ve karalamaya yönelik yapılan yayımlara her zamanki gibi itibar etmemeye davet ediyoruz” İfadeleri dikkat çekti.

Son Güncelleme: 07.09.2022 15:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası 2022 ikinci çeyrek bülteni yayınlandı
Merkez Bankası 2022 ikinci çeyrek bülteni yayınlandı
Sağlık Bakanı'ndan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
Sağlık Bakanı'ndan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
SON DAKİKA! Bakanlar Kurulu sona erdi
SON DAKİKA! Bakanlar Kurulu sona erdi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim