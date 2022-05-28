Künye
Kıbrıs 36
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Kuyumcuyu kurşunladı, 6 gün daha tutuklu kalacak
Kuyumcuyu kurşunladı

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erhürman açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'ndan yapılan açıklama ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, konuşması sırasında bağırdığı iddialarının tamamı ile asılsız olduğunu kaydetti.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:28
279 Okunma
Cumhurbaşkanlığı'ndan Erhürman açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın bugün gerçekleştirilen 36. Olağan Mali Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, konuşması sırasında bağırdığı iddiaları tamamı ile asılsızdır.

Bu asılsız iddialar CTP’nin sahibi olduğu YENİDÜZEN başta olmak üzere kimi haber sitelerinde yer almıştır.


Bahse konu haber sitelerinin yayınlarının aksine, gerçekleştiği iddia edilen hadisenin özünde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın günün anlam ve öneminin tersine, KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü üzerinden, yanlış bir zamanlama ve doğru olmayan bir mekanda siyaset yapma gayesi vardır.

Tüm bunlara ek olarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın kayıp cenazesine yetişecek olması ve kayıp yakınlarının daha fazla bekletilmemesi için uzayan genel kurul programı esnasında konuşmasını gereksiz bir şekilde daha da uzatan Tufan Erhürman’a yönelik yapılan uyarının “bağırma” ve “müdahale” olarak kamuoyuna yansıtılması; bilinçli yapılmış bir dezenformasyon ve beyhude bir algı yönetimi çabasıdır.
Yapılan asılsız ve gerçek dışı haberlere değerli halkımızın itibar etmeyeceğine olan inancımıza vurgu yaparken, yapılan yalan ve manipülatif yayınların topluma ve siyasi barışa bir fayda sağlamayacağını yinelemekte fayda görüyoruz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dönüşümlü elektrik kesintileri başlıyor
Dönüşümlü elektrik kesintileri başlıyor
Özdenefe: "Gücünüz, sesimizi kısmaya yetmez!"
Özdenefe: "Gücünüz, sesimizi kısmaya yetmez!"
Doğuş Derya, CTP Kadın Örgütü Başkanı
Doğuş Derya, CTP Kadın Örgütü Başkanı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim