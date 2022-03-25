Künye
Kıbrıs 14
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Flaş Haber
Güneşköy'de ani ölüm!
Kapat

Cumhurbaşkanlığı'ndan sert açıklama!

Cumhurbaşkanlığı,  bir süredir Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik “organize ve sistemli şekilde” bazı radyo ve TV kanalları ile bazı yayın organları tarafından “hakarete, yalana ve iftiraya dayalı çok çirkin ve seviyesiz saldırılar yapıldığını” belirtti.

25 Mart 2022 Cuma 14:04
644 Okunma
Cumhurbaşkanlığı'ndan sert açıklama!
banner108

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, düşünce ve basın özgürlüğü arkasına saklanılarak yapılan, “hakaret içeren bu tür çirkin ve seviyesiz” saldırılara karşı sessiz kalınmasının mümkün olmadığı kaydedilerek, bu “çirkin ve seviyesiz” saldırıların, basın özgürlüğü veya siyasi eleştiriyle de bir alakası olmadığı ifade edildi.

Açıklamanın devamı şöyle;

“Basın özgürlüğü hakaret, yalan ve iftira içermediği gibi, bunları yapanlar hakkında da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve her vatandaşın da şikâyette bulunması ve gereken yasal işlemleri başlatması en doğal hakkıdır. Bunun örnekleri de geçmişte olduğu gibi günümüzde de görülmektedir. Geçmişte, özellikle 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bazı yayınlarla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne şikâyette bulunduğu ve davalar açtığı da bilinmektedir. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şahsına yönelik olarak yapılan hakaret içerikli yayınlarla ilgili 22 Mart 2022 tarihinde Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Av. Fevzi Hansel’i kabul ederek şikâyetlerini iletmiştir. Bu görüşmede bazı yayın organları tarafından iddia edildiği gibi Hansel’e talimat verilmemiş olup sadece şikâyette bulunulmuştur. Şikâyet etme hakkı da ilgili yasalarda yer almaktadır. 

Haklarında şikâyette bulunanlar ile haklarında dava açılan yayın organlarının yapması gereken ise hakaret içeren, yalan ve iftiraya dayalı yayınlarının gerçek olduğunu yargı huzurunda kanıtlamaları veya özür dilemeleridir. Sonuçta ise kararı yargı organları verecektir”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler yargıç önünde
Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler yargıç önünde
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Sucuoğlu: “İlişkiler en üst düzeyde devam edecek”
Sucuoğlu: “İlişkiler en üst düzeyde devam edecek”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim