Cumhurbaşkanlığı'ndan sert açıklama!

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, düşünce ve basın özgürlüğü arkasına saklanılarak yapılan, “hakaret içeren bu tür çirkin ve seviyesiz” saldırılara karşı sessiz kalınmasının mümkün olmadığı kaydedilerek, bu “çirkin ve seviyesiz” saldırıların, basın özgürlüğü veya siyasi eleştiriyle de bir alakası olmadığı ifade edildi.

Açıklamanın devamı şöyle;

“Basın özgürlüğü hakaret, yalan ve iftira içermediği gibi, bunları yapanlar hakkında da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve her vatandaşın da şikâyette bulunması ve gereken yasal işlemleri başlatması en doğal hakkıdır. Bunun örnekleri de geçmişte olduğu gibi günümüzde de görülmektedir. Geçmişte, özellikle 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bazı yayınlarla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne şikâyette bulunduğu ve davalar açtığı da bilinmektedir.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şahsına yönelik olarak yapılan hakaret içerikli yayınlarla ilgili 22 Mart 2022 tarihinde Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Av. Fevzi Hansel’i kabul ederek şikâyetlerini iletmiştir. Bu görüşmede bazı yayın organları tarafından iddia edildiği gibi Hansel’e talimat verilmemiş olup sadece şikâyette bulunulmuştur. Şikâyet etme hakkı da ilgili yasalarda yer almaktadır.

Haklarında şikâyette bulunanlar ile haklarında dava açılan yayın organlarının yapması gereken ise hakaret içeren, yalan ve iftiraya dayalı yayınlarının gerçek olduğunu yargı huzurunda kanıtlamaları veya özür dilemeleridir. Sonuçta ise kararı yargı organları verecektir”