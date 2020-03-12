Cumhurbaşkanlığı personeli için 'koronavirüs' önlemi

Cumhurbaşkanlığı, dairesinde çalışan personelin yarattığı kişi yoğunluğunun virüs bulaşma ve bulaştırma tiksine karşı önlem aldı.

Cumhurbaşkanlığı personeli içerisinde evden çalışabileceklerin evlerinden çalışması istenirken, geriye kalan personelin bir kısmı da belirlenen bir rotasyon sistemi ile çalışmaları sağlandığı ifade edildi.

Amacın dairedeki personel arasındaki mesafeyi açmak, kalabalığı azaltmak ve virüs bulaşma riskini azaltmak olduğu ifade ediliyor.