Cumhurbaşkanlığı personeli için 'koronavirüs' önlemi

Cumhurbaşkanlığı, dairesinde çalışan personelin yarattığı kişi yoğunluğunun virüs bulaşma ve bulaştırma tiksine karşı önlem aldı.
Cumhurbaşkanlığı personeli içerisinde evden çalışabileceklerin evlerinden çalışması istenirken, geriye kalan personelin bir kısmı da belirlenen bir rotasyon sistemi ile çalışmaları sağlandığı ifade edildi.
Amacın dairedeki personel arasındaki mesafeyi açmak, kalabalığı azaltmak ve virüs bulaşma riskini azaltmak olduğu ifade ediliyor.
Kıbrıs Postası
Sadece cumhurbaskanligi calisani var mi bu haytta Allah askina neden bahsedersiniz ortaliga yayildi bu virus 2 haftaligina her yer kapatilmali yoksa hepimiz olacak guneyden gecmeycekler mi sanki
Bravo başganım. Tüm kamu ve özel sektör de böyle olmalı...