Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Flaş Haber
13'ü yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Cumhurbaşkanlığı personelinin PCR test sonuçları 'negatif'

Cumhurbaşkanlığı personelinin dün yaptırdığı PCR testlerinin sonucu negatif olduğu açıklandı.

29 Aralık 2020 Salı 15:08
529 Okunma
Cumhurbaşkanlığı personelinin PCR test sonuçları 'negatif'

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personelinin dün yaptırdığı PCR test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı’nda gerekli tüm tedbirlerin uygulandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol açıklamasında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personelinin dün yaptırdığı PCR test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu memnuniyetle duyurmak isteriz. Tüm dünyada artarak etkisini gösteren Koronavirüs salgını karşısında tüm halkımızın alınan tedbir kararlarına hassasiyetle uyacağına olan inancımızı vurgular, Cumhurbaşkanlığı’nda da gerekli tüm tedbirlerin uygulandığını belirtmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 29.12.2020 16:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olgun:5+1 gayriresmi konferansın Şubat ayında gerçekleşmesi öngörülüyor
Olgun:5+1 gayriresmi konferansın Şubat ayında gerçekleşmesi öngörülüyor
Şht Tuncer İlkokulu'nda bir öğrenci covid-19 pozitif
Şht Tuncer İlkokulu'nda bir öğrenci covid-19 pozitif
Özel sektör ve yerel iş gücünün desteklenmesi için 100 milyon TL’lik kaynak aktarıldı
Özel sektör ve yerel iş gücünün desteklenmesi için 100 milyon TL’lik kaynak aktarıldı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim