Cumhurbaşkanlığı personelinin PCR test sonuçları 'negatif'

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personelinin dün yaptırdığı PCR test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı’nda gerekli tüm tedbirlerin uygulandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol açıklamasında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personelinin dün yaptırdığı PCR test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu memnuniyetle duyurmak isteriz. Tüm dünyada artarak etkisini gösteren Koronavirüs salgını karşısında tüm halkımızın alınan tedbir kararlarına hassasiyetle uyacağına olan inancımızı vurgular, Cumhurbaşkanlığı’nda da gerekli tüm tedbirlerin uygulandığını belirtmek isteriz” ifadelerine yer verdi.