Cumhurbaşkanlığı: “Petrol sızıntısına dair bilgi paylaşılmadığına dair sarf edilen ifadeler asılsızdır"

KKTC Cumhurbaşkanlığı, bazı Kıbrıs Rum yetkililerinin, Kıbrıs Türk tarafından Suriye kaynaklı petrol sızıntısına dair bilgi paylaşılmadığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Suriye kaynaklı petrol sızıntısına dair bilgi paylaşımı sadece Kıbrıs Rum tarafıyla değil, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'la da paylaşılmıştır. Bazı Kıbrıs Rum yetkililerce yapılan açıklamalarda tarafımızdan bilgi paylaşılmadığına dair sarf edilen ifadeler asılsızdır” denildi.

Açıklamada, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının ülke sahillerini tehdit eder şekilde yaklaşıyor olduğu bilgisinin, Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis tarafından 30 Ağustos Pazartesi günü saat 11.48'de Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun'a iletildiği ve bu bilginin başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlık ve kurumlarla derhal paylaşıldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu ciddi gelişme üzerine ortak bir eylem planı oluşturmak için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la konuyu ele aldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili birimlerinin petrol sızıntısını takip etmekte olduğunun anlaşılması üzerine iki ülke ilgili Bakanlıklarınca derhal bir eylem planı oluşturulması kararı alınmıştır.

Başbakanlığımız bünyesinde bu doğrultuda oluşturulan kriz masası da çalışmalarına başlamış, hem gözlem hem de müdahale konusunda iki ülkenin imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarımızca oluşturulan ekipler ilk müdahale hazırlıkları için bölgeye intikal etmiştir. Buna paralel olarak Cumhurbaşkanımız başkanlığında bir uzmanlar grubu çalışma yaparak değerlendirme ve önerilerini ilgili birimlerle paylaşmıştır.”

“TOPLAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERMEKSİZİN DEVAM EDİLECEKTİR”

“Bilindiği üzere, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'yle koordineli bir şekilde petrol sızıntısına karşı büyük bir mücadele verilmekte olup alınan tedbirler yanında Cuma günü çalışmalara katılacak yüksek kapasiteli iki Türk atık toplama gemisiyle petrol sızıntısını çevreye daha fazla zarar vermeden toplama çalışmalarına ara vermeksizin devam edilecektir.

Kıbrıs Rum tarafı da ihtiyaçları olması halinde olası bir kirliliği önleyebilmek için sahip olmadıkları gemiyi Avrupa Deniz Güvenliği Ajansından talep etmiş ve gerek olması halinde de bu maksatla bir geminin kendilerine yardımcı olacağını açıklamıştır.

Ülkemizin almış olduğu önlemlere ve çalışmalara dair Özel Temsilci Olgun ve Müzakereci Mavroyannis arasında oluşturulan iletişim kanalı vasıtasıyla 30 Ağustos akşamı da dahil olmak üzere her gün bilgi paylaşımı devam etmektedir. Bilgi paylaşımının yanı sıra, bu kanal vasıtasıyla iki taraf da ihtiyaç olması halinde işbirliğine açık olduklarını karşılıklı olarak teyit etmişlerdir.

Suriye kaynaklı petrol sızıntısına dair bilgi paylaşımı sadece Kıbrıs Rum tarafıyla değil, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'la da paylaşılmıştır. Bazı Kıbrıs Rum yetkililerce yapılan açıklamalarda tarafımızdan bilgi paylaşılmadığına dair sarf edilen ifadeler asılsızdır.”