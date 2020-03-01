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Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları bugün başlıyor

Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları bugün başlıyor

01 Mart 2020 Pazar 10:12
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Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları bugün başlıyor

26 Nisan Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke ilçelerinde boşalan İhtiyar heyeti üyelikleri için de ara seçim yapılacak.

Buna göre Lefkoşa’da 6, Gazimağusa’da10, Girne’de 27, İskele’de 11 ve Lefke’de 1 kişilik ihtiyar heyeti üyeliği için seçim olacak.

Yüksek Seçim Kurulu, ayrıca seçim gününe kadar uygulanacak seçim yasaklarını da açıkladı.

BRT

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vatanperver 2020-03-01 12:17:17

Benim gorusum vatandasin sandik basina gitmemesi.Bu kendi vatandasini dusunmeyen politikacilara verilecek en buyuk tokattir. Cunku herzaman GIDEN ayni GELEN ayni zihniyeti degismeli.

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