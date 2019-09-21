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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Burcu'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Başbakan Ersin Tatar’ın sözkonusu demeciyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:38
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Burcu'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Başbakan Ersin Tatar’ın, Türkiye’de verdiği bir demeçte; müzakerelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, “Akıncı ve arkadaşları” diyerek “marjinal ve azınlık gruplar” yakıştırması yapmak suretiyle Kıbrıs Türk halkını maceraya sürüklemekle itham ettiğini kaydederek, “Bu üslup, Başbakan’ın ısrarla sürdürdüğü yakışıksız üslubun yeni bir örneğini teşkil etmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Başbakan Ersin Tatar’ın sözkonusu demeciyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın halkın ciddi oranda oyu ve güveni ile bu makamda olduğunu ve halkı en iyi şekilde temsil etmekte olduğunu ifade eden Burcu, şöyle dedi:

“Hiçbir Başbakan, kendi Cumhurbaşkanı’nı özellikle yurtdışında böyle etik olmayan bir üslupla karalamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız halkın ciddi oranda oyu ve güveni ile bu makamdadır ve halkımızı en iyi şekilde temsil etmektedir.

Yapılan araştırmalar da, halkımızın Cumhurbaşkanı’na duyduğu güvenin artarak devam etmekte olduğunu göstermektedir.
 
“Marjinal ve azınlık gruplar” ile “Akıncı ve arkadaşları” söylemleriyle aslında sadece Cumhurbaşkanımıza değil ona büyük destek veren halkımıza da büyük bir saygısızlık yapılmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız halkın desteği ile doğru ve gerçekçi çizgide politikalarını sürdürmeye devam edecektir.”

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Anahtar Kelimeler:
BurcuAçıklamaSözcüHaberKıbrıs
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