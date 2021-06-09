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Cumhurbaşkanlığı, Tatar’a karşı operasyon yapıldığını açıkladı; “Ahlaksızlık ve siyasi alçaklık”

09 Haziran 2021 Çarşamba 17:30
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Cumhurbaşkanlığı, Tatar’a karşı operasyon yapıldığını açıkladı; “Ahlaksızlık ve siyasi alçaklık”

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a karşı operasyon yapıldığı açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Tatar’a yönelik operasyonlar ve gerçek dışı iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

İşte o açıklama;

“Ahlaksızlık ve siyasi alçaklık” Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ın Cenevre’de egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerisini masaya koyması sonrasında Cumhurbaşkanımız Tatar’a yönelik yalan ve iftiralara dayalı operasyonlar ile kara propagandanın gündeme getirilmesini yakınen izlemekteyiz. Dışarıdan yönetilen ve yerel taşeronlar üzerinden yürütülen bu operasyonların ana hedefinin Kıbrıs konusunun bu kritik aşamasında Cumhurbaşkanımız Tatar’ı karalamak, etkisizleştirmek, güven bunalımı ile ülkede kaos ortamı yaratmak olduğu bilinmektedir. Gerçek dışı haber, yalan ve iftiralarla Cumhurbaşkanımız Tatar, sürekli ve sistematik bir şekilde hedef alınırken, son olarak da Cumhurbaşkanımız Tatar, Almanya’da “suç örgütü” olduğu ileri sürülen “Osmanen Germania” adlı örgütün yöneticilerinden Taner Ay adlı kişiyle ilişkilendirilmeye çalışılmakta ve bazı fotoğraflar yayınlanmaktadır. Söz konusu fotoğraflar Cumhurbaşkanımız Tatar’ın Başbakan olduğu 2019 yılının Aralık ayında Ankara’da JW Marriot Hotel’in lobisinde çekilmiş olup, olayın gelişimi şöyledir; Başbakan olarak Ankara’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanımız Tatar, söz konusu hotelin lobisinde beklerken, yanına yaklaşan ve kendisini 2010 yılından beri KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi olarak tanıtan Çetin Ay adlı kişi ile çok kısa bir sohbette bulunmuştur. Bu arada Çetin Ay, oğlu olan Taner Ay adlı kişiyi de Cumhurbaşkanımızın yanına çağırmış ve söz konusu fotoğraflar Taner Ay’ın yakınları tarafından çekilmiştir. Cumhurbaşkanımız, Taner Ay adlı kişiyi tanımadığı gibi, bu kişiyle de herhangi bir konuşması olmamıştır. Olay bundan ibaret olurken, söz konusu fotoğrafları kullanıp, Cumhurbaşkanımızın, “suç örgütleriyle ilişki halinde olduğunu” ileri sürmek, çok çirkin bir iftira ve kara propaganda olup boşuna bir gayrettir. Cumhurbaşkanımız Tatar’ın milletvekili, bakan ve başkan olduğu dönemden bu yana, bulunduğu yerlerde, temas ve ziyaretlerinde yanına yaklaşan kişiler tarafından fotoğrafları çekilmiş ve bu fotoğraflar sosyal medyada yayınlanmıştır. Eski cumhurbaşkanları ile tüm siyasi parti başkanları ve yöneticilerin de durumu aynıdır. Onların da yanlarına yaklaşan pek çok kişi ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada yer almaktadır. Bu fotoğraflarda yer alan kişilerin daha sonra neler yapıp, yapmayacakları da sadece o kişilerin sorumluluğudur. Gerçek böyle olmasına rağmen, bu fotoğraflar üzerinden kara propaganda ile algı operasyonları yürütmeye çalışmak ahlaksızlık ve siyasi alçaklıktır

Son Güncelleme: 09.06.2021 17:38
Anahtar Kelimeler:
KKTC CumhurbaşkanlığıErsin Tatar
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