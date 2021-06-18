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Cumhurbaşkanlığı’nda Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Görüşüldü

 Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi ve Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumlar Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde kamu yanında, kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile “Engellilere Verilecek Sağlık Kurul Raporları” hakkındaki yönetmelik düzenleme toplantısı Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirildi.

18 Haziran 2021 Cuma 15:13
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Cumhurbaşkanlığı’nda Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda, engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarına sunduğu sağlık kurulu raporlarının uluslararası alanda sınıflandırılması, adil bir sınıflandırmanın yapılması, engelli verilerinin dijital ortamda toplanması ve ilgililerle paylaşılabilmesinin yanında; engelli bireylerin farklı kurumlara sunmak amacıyla tekrar tekrar rapor alımının ortadan kalkması, kamudaki iş yoğunluğunun ve sürecinin kısaltılması konuları ele alındı.

Toplantıda, bu çalışmanın engelli bireylerin kamudaki sorunlarının çözümüne katkı koyacağı değerlendirildi.

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