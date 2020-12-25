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Cumhurbaşkanlığında görev değişimi

Cumhurbaşkanlığına bağlı birimlerde görevden alma ve göreve atamalar Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

25 Aralık 2020 Cuma 10:43
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Cumhurbaşkanlığında görev değişimi

Cumhurbaşkanlığına bağlı birimlerde görevden alma ve göreve atamalar Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürü Çağın Zort oldu

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Cenk Gürçağ 24.12. 2020 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürü Mevkiine Çağın Zort 25.12.2020 tarihinden itibaren atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil oldu

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Gürdal Hüdaoğlu 25.12.2020  tarihinde bu görevinden alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mevkiine, daha önce Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Okan Donangil 25.12.2020 tarihinden itibaren atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürü Serkan İlseven oldu

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürü olarak görev yapan Gülden İlkman  24.12.2020  tarihinde bu görevinden alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürü Mevkiine Serkan İlseven 25.12.2020 tarihinden itibaren atanmıştır.

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