Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

Cumhurbaşkanlığında Önemli Toplantı

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:08
Cumhurbaşkanlığında Önemli Toplantı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmesinin ardından, 11:45 sıralarında Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanlarının da katıldığı toplantıya geçildi.

Toplantıda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Cumhurbaşkanı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu,  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Erhan Erçin de yer alıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8. Kalavaç Kültür Festivali,15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek
8. Kalavaç Kültür Festivali,15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek
Bakan Üstel, Kıbrıslı Türk Pilot Yücebaş’ı kabul etti
Bakan Üstel, Kıbrıslı Türk Pilot Yücebaş’ı kabul etti
Çatalköy’de elektrik kesintisi
Çatalköy’de elektrik kesintisi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim