Cumhurbaşkanlığı’nda Seçimin Ertelenmesine Yönelik Toplantı Başladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve siyasi parti başkanlarının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi için toplantı gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerin başkan ve temsilcilerinin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi ortak talebi üzerine gerçekleştirilen toplantı az önce başladı.

Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Sağlık Danışma Kurulu ile de sorunu görüşen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bir yıllık erteleme üzerinde durduğu belirtiliyor. Ertelemenin süresi, hukuki zemini ve sürecin nasıl ilerletileceği noktasında, Başsavcı ve Yüksek Mahkeme Başkanı da toplantıda hazır bulunacak.