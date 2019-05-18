Cumhurbaşkanlığında Toplum ve Gençlik Sorunları Masaya Yatırıldı

Liseli gençler öncelikli toplum ve gençlik sorunlarının çözümü ile ilgili önerileri hazırladı.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı 19 liseden 60 öğrenci ve 19 öğretmenin katıldığı “Gençler Öneriyor” ortak çalışması Cumhurbaşkanlığında düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, liseli gençler 2 saat süren ortak çalışmalarında, kendi bakış açılarıyla öncelikli toplum ve gençlik sorunlarını saptadı. 7 farklı çalışma grubunun sorunları belirlemesinin ardından, liseli gençler her sorunun çözümü için kendi bakış açılarıyla çözüm önerileri de hazırladı.

Çalışmanın sonuçları ve çözüm önerileri ileriki günlerde kamuoyuna açıklanacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen çalışmanın tamamlanmasının ardından katılımcı liseli gençlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gençlerin toplum ve gençlik sorunları üzerine düşünmesi, araştırması, sorgulaması ve çözüm önerileri de geliştirmeye başlamasının gelecek açısından önemli olduğunu vurguladı.

Çalışmaya şu liselerden öğrenci ve öğretmenler katıldı:

19 Mayıs Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Anafartalar Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Erenköy Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat koleji, Kurtuluş Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Polatpaşa Lisesi ve Türk Maarif Koleji.