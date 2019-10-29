Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen

Cumhuriyet Bayramı Girne'de de törenlerle kutlandı

 Türkiye Cumhuriyeti’nin , kuruluşunun 96’inci yıldönümü Girne’de de törenlerle kutlandı.

29 Ekim 2019 Salı 17:35
Cumhuriyet Bayramı Girne'de de törenlerle kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında , bu sabah Girne Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Girne Kaymakamı Sinan Güneş, KTBK Komutanlığını temsilen Lojistik Destek Grup Komutanı Bakım Albay Hakan Yurtsever, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Mehmet Sevgüm, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Müdürlüğü , siyasi parti, muharip dernek , dernek, üniveriste , okul, kurum kuruluşların temsilcileri katıldı.

Tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin konmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında, bugün 15.00’da Girne Ramadan Cemil Meydanı ile Kordonboyu Atatürk anıtı arasında kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kortej yürüyüşünün ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bandosu , Girne Atatürk Anıtı önünde konser verecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC'de kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC'de kutlandı
Erhürman taziye mesajı yayımladı
Erhürman taziye mesajı yayımladı
Tatar: Hazırladığımız video Türkiye’de ücretsiz yayınlanmıştır
Tatar: Hazırladığımız video Türkiye’de ücretsiz yayınlanmıştır

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim