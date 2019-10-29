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Cumhuriyet bayramı İskele de coşkuyla kutlandı

29 Ekim 2019 Salı 12:34
Cumhuriyet bayramı İskele de coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümü İskele de kutlandı.

İskele Ecevit Meydanında yer alan tören Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde kortejin meydana gelmesiyle başladı.

Çelenklerin Atatürk Büstüne konulmasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve ardından da İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle devam etti.

İskele Bekirpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmenlerinden Serap İlktaçtörende yaptığı konuşmada Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanmasının ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimini ilan ettiğini anlatarak, böylelikle egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olduğunu vurguladı.

İskele’deki tören bölge okul öğrencilerinin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okumasının ardından İskele Belediyesi Halk Dansları Ekibi ardından da Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon ekibinin gösterisiyle sona erdi.
EMT/BRT

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Bayramı
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