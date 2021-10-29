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Cumhuriyet Bayramını, GKRY’de Kutladılar

Uzun süredir Korona Virüs ile ilgili yaşanan kısıtlamalar KKTC’de gevşetildi vatandaşlar da aynı oranda gevşedi.

29 Ekim 2021 Cuma 15:03
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Cumhuriyet Bayramını, GKRY’de Kutladılar
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Kovid 19 salgınına aldırmayanlar 29 Ekim Cumhuriyet bayramını Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde kutlamayı tercih etti. 

Resmi tatili fırsat bilen Kıbrıslı Türkler, Güney Kıbrıs’a araçlı geçişlerde sık kullanılan Metehan Kara Sınır kapsında yoğunluk oluşturdu.

Ekonomik krize dövizin yükselişine aldırmayan kesimler kamu maaşlarının da ödenmesini fırsat bilerek alışveriş ve hafta sonu gezmesi için Güney Kıbrıs’ı tercih etti. 

Yaşanan yoğunluğa rağmen Kara sınır kapısında resmi tatil nedeniyle memur eksikliği geçiş yapacak olanları çileden çıkardı.

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