‘Cumhuriyet Korteji’ etkinliği gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen birinci Cumhuriyet Korteji bölge okullarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünden başlayan kortej Cumhurbaşkanlığı bahçesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çocukları selamlamasının ardından, İnönü Meydanı’ndaki Doktor Fazıl Küçük Büstü önünde tamamlandı.

Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Osman Örek Meslek Lisesi Edebiyat öğretmenlerinden Özge Eliz Aksaygın’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, çocuklarla birlikte Doktor Fazıl Küçük anıtına çelenk koydu.…

Ekinlikte daha sonra şiirler okundu.

Şiirlerin okunmasının ardından konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 36’ncı yıldönümünü onur ve gururla kutlandığını söyleyerek, Kıbrıs Türk Halkının, bu coğrafyadaki varoluş mücadelesinde tüm zorluklara, yaşanan acı ve kayıplara rağmen ortaya koyduğu iradenin asla unutulamayacağını vurguladı.

15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugün 36 yaşında genç bir delikanlı olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, KKTC’nin sadece bir devlet değil, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesi ile çelikleşmiş iradesinin en yüce sembolü olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi.

“Kıbrıs konusunda bugüne kadar karşımıza çıkan çözüm planlarında geçmişte yaşanan onca acı ve haksızlığa rağmen, iyi niyetli yapıcı tutumumuzu ortaya koyduk. Ancak, her seferinde Rum tarafının uzlaşmaz tavrı ve uluslararası kamuoyunun bizi görmezden gelen yaklaşımı ile karşı karşıya kaldık. Kıbrıs Türk Halkının adadaki siyasi varlığının, uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilmesi gereken bir gerçek olduğunun altını çizmek isterim. Kuruluşumuzdan bugüne, geçen 36 yılda gururla söyleyebiliriz ki, maruz bırakıldığımız tüm olumsuzluklara rağmen demokratik geleneklerimizi sağlam temellere oturtan, kendi meclisimiz ve bürokratik kurumlarımıza sahip, sosyal ve ekonomik alanlarda büyümeye devam eden bir devletiz.”

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, Kıbrıs Türk Halkının bu günlere gelmesinde öncülük eden Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve canlarını feda eden şehitleri rahmetle anarak, gazileri de şükranla selamladı.

Bakanın konuşmasının ardından etkinlik folklor gösterileri ile sona erdi.