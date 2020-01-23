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Cumhuriyet Meclisi AP heyeti Brüksel'de

23 Ocak 2020 Perşembe 15:24
Cumhuriyet Meclisi AP heyeti Brüksel'de

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Halkın Partisi (HP) milletvekili Erek Çağatay ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fikri Toros, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) temaslarda bulundu.

Temaslar çerçevesinde, dün, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında, yönetmenliğini Fevzi Tanpınar ve senaristliğini de Raşit Pertev’in yaptığı ‘Kayıp Otobüs’ belgeselinin gösterimi de gerçekleştirildi.

Hasipoğlu, Çağatay ve Toros, Cumhuriyet Meclisi AP Heyeti olarak İngiliz Avrupa Parlamentosu milletvekili Geoffrey Van Orden ile birlikte, etkinlikte birer de konuşma yaptı.

Belgeselde, 13 Mayıs 1964'te Larnaka'dan Dikelya İngiliz Üssüne  çalışmaya giderken TG 856 plakalı otobüs ile birlikte kaybolan ve bir daha geri dönmeyen 11 Kıbrıslı Türkün hikayesini anlatılıyor.

Rumlar tarafından kaçırılarak katledilen 11 Kıbrıslı Türkün kalıntıları, Kayıp şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucu 2006’da Larnaka'nın Voroklini köyündeki bir kuyuda bulunmuş ve 2009’da KKTC’de yeniden defnedilmişti.

DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ VE KOMİSYON’DA TEMASLAR

Hasipoğlu, Çağatay ve Toros, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi (AFET ) üyeleriyle yaptıkları görüşmelerde, Kıbrıs çözüm sürecine ve Doğu Akdeniz’de devam eden gelişmelere ilişkin beklentileri de aktardı.

Cumhuriyet Meclisi AP heyeti Brüksel temasları çerçevesinde AB Komisyonundaki muhattaplarıyla da temaslarda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
APBrükselTemasHasipoğluHaberGündem
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