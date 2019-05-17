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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Gençleri Kabul Etti

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençleri kabul eden Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce ortaya koyduğu düşüncelerin bugün de geçerliliğini koruduğunu kaydederek, “Biz hala o fikirlerden ışık alıyoruz, alma ihtiyacı duyuyoruz” dedi.

17 Mayıs 2019 Cuma 14:30
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Gençleri Kabul Etti
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Uluçay, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Narin Ağa Batkan’ı kabul etti. Öğrencilere, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şube Amiri Ertuğ Nasıroğlu da eşlik etti.

ULUÇAY: “GENÇLER BİZİ CESARETLENDİRİYOR”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılında olduğunu anımsatarak, bu çerçevede ilk kez, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın girişimiyle Cumhuriyet Meclisi’nde gençlik oturumu yapıldığını gençlerin değerli fikir ve görüşlerini burada paylaştığını belirtti.

Mustafa Kemal’i özlemle andıklarını da ifade eden Uluçay, “Atatürk’ün 100 yıl önce ortaya koyduğu düşünceler bugün de geçerliliğini koruyor. Biz hala o fikirlerden ışık alıyoruz, alma ihtiyacı duyuyoruz. Biz yöneticiler, birlik ve beraberlik içinde gençlerin gelecekte çok daha iyi koşullara sahip olabilmesi için üzerimize düşeni yapmalı, gençlere çok daha iyi koşullar yaratmalıyız. Gençler bize bunu hatırlatıyor, o motivasyonu veriyor. Bizi cesaretlendiriyor” şeklinde konuştu.

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Gençlerin dinamik ve önemli potansiyele sahip olduklarını gördüklerini belirten Meclis Başkanı Uluçay, “Ülkemizin geleceğinin emin ellerde olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu nedenle mutlu ve de gururluyuz” dedi.

NASIROĞLU: “ETKİNLİKLERİ BİR HAFTAYA YAYDIK…”

Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şube Amiri Nasıroğlu da kabulde kısa bir konuşma yaptı.

Nasıroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini bir haftaya yaydıklarını belirterek, sadece bir okuldan değil, farklı okullardan öğrenci heyetlerinin devlet ve hükümet yetkililerine ziyaret gerçekleştirdiğini, farklı öğrenci gruplarının farklı makamlara gitmesi için düzenleme yaptıklarını belirtti.

Gençler, kabulde, Uluçay’a, 100’üncü yıl anısına basılan tişörtü hediye etti, daha sonra da merak ettikleri soruları yöneltti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi
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