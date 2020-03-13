Cumhuriyet Meclisi dezenfekte çalışmalarını yaptı

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın, tüm ülke çapında korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde, personelin hizmet verdiği tüm odalar, koridorlar, Genel Kurul salonu ve dış bahçede yer alan bölgelerde ilgili paydaşlarla birlikte dezenfekte çalışmalarını yaptığı açıklandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, personelin kullanımı için belirli noktalara dezenfekte ilaçları monte edildi ve tüm bölgelerde hijyene yönelik çalışmalar daha da arttırıldı.

Meclis bünyesinde alınan tedbirler çerçevesinde Milletvekilleri ve Meclis görevlileri dışında Cumhuriyet Meclisi’ne dışarıdan sivil vatandaşların çok elzem bir durum olmadığı müddetçe ziyaret gerçekleştirmemeleri istendi.

Meclis Genel Kurulu ve Komite çalışmaları ile ilgili ek tedbirler, gelişmeler ışığında yeniden değerlendirilecek.