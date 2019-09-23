Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bugün de devam etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat: 09.00 da toplandı.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.

Toplantıya davetli olarak katılan, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müsteşarı Cengiz Çoli, Bakanlıktan Erol Bey ve Başsavcılık’tan Meryem Beşoğlu katılarak söz konusu Yasa Tasarısı üzerinde görüşlerini ifade etti.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısıyla, mevcut sistemin değiştirilerek daha etkin olması, Hükümet Programında da yer aldığı üzere uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanıyor.