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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliği ile kabul edildi

11 Şubat 2020 Salı 18:56
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul ederek Genel Kurul gündemine sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, Meclis Genel Kurulu sonrası UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ve Mesut Genç’in yanı sıra davetli ve görevliler katıldı.

Komite toplantısında, Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı da ele alındı. Yasa tasarısı madde madde görüşülmeye devam ediliyor.

Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle;

“Bu Yasa Tasarısıyla, Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası gelişen havacılık sektörü ile günümüz koşullarında eksik olan unsurları tamamlanmış ve Ercan Havaalanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesi İhalesi sonrasında oluşan sorunların giderilmesi, Yer Hizmet Kuruluşları ve Hava Taşıyıcılarının  “Çalışma Ruhsatı” koşulları ve Sivil Havacılık Hizmetlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde düzenlenmesi amaçlanmıştır.”

Öte yandan Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise şöyle;

“Bir işletmeye ait olup bilançolarında yer almayan sabit kıymetlerin, bilançolara kaydının yapılabilmesi veya kayıtlı olduğu halde gerçek değerinin altında kalan sabit kıymetlerin bilanço değerinin reel verilerle güncellenmesi ile vergi barışının sağlanması amaçlanmıştır.”

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