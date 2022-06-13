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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:05
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak
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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının gündeminde, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim Araştırma Yerleşkeleri kurmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.

Ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, 9 Haziran tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararı gösteren cetvel de gündemde yer alıyor.

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