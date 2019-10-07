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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

07 Ekim 2019 Pazartesi 08:42
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Genel Kurul’un gündeminde Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu, Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasa Tasarısı, Hukuk Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul’da Sayıştay Komitesinin, Birleştirilmiş Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketinin 2014 ve 2015 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporları, Gazimağusa Belediyesi 1987-2004 Dönemi Genel Sayıştay Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu, Türk Ajansı Kıbrıs’ın 2010 ve 2011 Mali Yılları Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu da görüşülecek.

Meclis Genel Kurulu toplantısında Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin raporlarına da yer verilecek.
(BRT)

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Cumhuriyet Meclisi
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