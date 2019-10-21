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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

21 Ekim 2019 Pazartesi 09:50
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Genel Kurul gündeminde bazı raporlar ile Kalkınma Bankası Değişiklik Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen gündeminde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 6 Ombudsman raporuna ilişkin raporları; Kalkınma Bankası Değişiklik Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu bulunuyor.

(BRT)

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