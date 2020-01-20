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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

20 Ocak 2020 Pazartesi 09:35
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

Genel Kurul’un gündeminde Cumhurbaşkanınca yeniden görüşülmek üzere iade edilen iki tasarı var.

Genel kurulda “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası” ile “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasası” görüşülecek.

Genel Kurul’da ayrıca,Genel Kurul’dan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, Süleyman Bağzıbağlı ve Aysel Bağzıbağlı’nın başvuruları üzerine hazırlanan denetçi raporu ele alınacak. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi
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