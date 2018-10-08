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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak

08 Ekim 2018 Pazartesi 08:40
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da toplanacak.

Meclis özel gündeminde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:12/1/2018) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı İle Türkiye Cumhuriyeti Türk Standartları Enstitüsü Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:30/1/2018) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:53/1/2018) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu yer alıyor.
Genel kurulda; komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler ise şöyle:
“Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı (Y.T.No:38/1/201 8) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Tasarıya İlişkin Raporu; Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı (Y.T.No:9/1/2018) ve Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin 7. tasarıya İlişkin Raporu; Keni Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı (Y.T.No:22/1/2018) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:3) Yasa Tasarısı (Y.T.No:41/1/2018) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; 63/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 37/1/2018) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu.”

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Cumhuriyet MeclisiHaberKKTC
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