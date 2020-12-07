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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak.

07 Aralık 2020 Pazartesi 08:51
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak.

Genel Kurul’un gündeminde, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın sunduğu, “Pandemi Süreci İçerisinde Hükümet Tarafından Yapılan Uygulamaların, Alınan Kararların ve Hizmetlere Yönelik Harcamaların Yasal Boyutunun Ortaya Çıkarılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin” ön görüşmesi ile Toplumcu Demokrasi Partisine bağlı tüm milletvekillerinin birlikte sunduğu “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin”  ön görüşmesi bulunuyor.

Genel Kurul’da ayrıca milletvekillerinin güncel konuşmalarına, yazılı ve sözlü sorulara da yer verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiKKTC Meclis
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