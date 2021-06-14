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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi 08:17
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.

Genel Kurul’un saat 10.00 başlayacak bugünkü toplantısının gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Son Güncelleme: 14.06.2021 16:18
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