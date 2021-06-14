Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.
Genel Kurul’un saat 10.00 başlayacak bugünkü toplantısının gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.
Son Güncelleme: 14.06.2021 16:18
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.
Genel Kurul’un saat 10.00 başlayacak bugünkü toplantısının gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.