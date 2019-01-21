Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına bugün devam edecek

da üst kademe yöneticiliği yapan kamu görevlilerinin atanması hakkında (değişiklik) yasa tasarısı’nın oylaması yapılacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının gündeminde, “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi” bulunuyor.Meclis gündeminde ayrıca, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın sunduğu “ülkemizdeki elektrik fiyatlarının fahiş olması, KıbTek’in sorunlarının aşılması için yapılması gereken hedeerin ortaya çıkarılması ile ilgili Meclis araştırması açılması önergesinin ön görüşmesi” var.