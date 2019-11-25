Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama ve denetim gündemiyle bugün toplanacak

Genel Kurul’un gündeminde Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Birleştirilmiş Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi var.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın KIB-TEK’teki İhale Usulsüzlükleri İle Yönetsel ve Finansal Sorunların Ortaya Çıkarılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi’nin ön görüşmesinin de olacağı toplantıda milletvekilleri güncel konuşma da yapacak.

(BRT)