Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.00’de  Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 13:02
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Genel Kurul’da, Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık işleri komitesi gündeminde bulunan Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okunarak oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra Sanayi Sicil Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler okunarak oybirliğiyle onaylandı.

Dilekçe ve Ombudsman komitesinde UBP’nin üye değişikliği de milletvekillerinin  bilgisine getirildi. Buna göre UBP Milletvekili Sunat Atun yerine UBP Milletvekili Menteş Gündüz komitede yer alacak.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok yağış Dipkarpaz ve Mehmetcik’e düştü
En çok yağış Dipkarpaz ve Mehmetcik’e düştü
Mektup yarışması düzenleniyor
Mektup yarışması düzenleniyor
KKTC’de bu yıl 13 yeni HİV vakası
KKTC’de bu yıl 13 yeni HİV vakası

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim