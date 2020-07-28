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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun beşinci olağanüstü birleşimi Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de başladı.

28 Temmuz 2020 Salı 11:53
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun beşinci olağanüstü birleşimi  Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de başladı.

Genel Kurul’un gündeminde; KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Toplantıda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname de görüşülecek.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi
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