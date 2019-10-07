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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 12:50
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 12.35’te toplanan Genel Kurul, gündemindeki konuları ele alacak.

Genel Kurulda ilk olarak başkanlığın genel kurula sunuşları yapıldı.

Genel Kurul Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ile Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda Üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okundu ve onaylandı.

Genel Kurul’da daha sonra Başbakanlığın, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 91’inci maddesi uyarınca Genel Kurul’da ve komitelerde görüşülmeye devam edilecek ve geri çekilecek yasa ve karar tasarılarına ilişkin tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında Askeri Eğitim Desteğine İlişkin Protokol; Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasına ilişkin protokol; Başbakanlığın, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 91’inci maddesi uyarınca Genel Kurul’da ve komitelerde görüşülmeye devam edilecek ve geri çekilecek yasa tasarılarına ilişkin tezkeresi ve Demokrat Parti Başkanlığı’nın Meclis sözcüsüne ilişkin tezkeresi bilgiye sunuldu.

GÜNDEMDE ÖZGÜRGÜN’ÜN DOKUNULMAZLIĞI KONUSU DA VAR

Toplantı gündeminde Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul’da Sayıştay Komitesinin, Birleştirilmiş Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti Ltd.'in 2014 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu ile Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.'in 2015 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu, Gazimağusa Belediyesi 1987-2004 Dönemi Genel Sayıştay Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu, Türk Ajansı Kıbrıs'ın (T.A.K) 2010 ve 2011 Mali Yılları Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu da görüşülecek.

Toplantıda Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, 27 Haziran, 2 Ağustos, 4 Eylül’de yaptığı toplantılarda aldığı kararları göstgeren cetveller ile komitenin Umur Yılmaz, Ali Manyera, Merter Refikoğlu, Mustafa Mercan, Ayşe Baltacı ve Medeni Tuğay'ın başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporlarına ilişkin raporlarına da yer verilecek.

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