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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

24 Kasım 2019 Pazar 13:32
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama ve denetim gündemiyle yarın toplanacak
Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek ve Birleştirilmiş Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın KIB-TEK’teki İhale Usulsüzlükleri İle Yönetsel ve Finansal Sorunların Ortaya Çıkarılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi’nin ön görüşmesinin de olacağı toplantıda milletvekilleri güncel konuşma da yapacak.

DB/TAK

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi
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