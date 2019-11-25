Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama ve denetim gündemiyle toplandı.

Saat 11.15’te Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında toplanan Genel Kurul, Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Birleştirilmiş Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’nı ele alacak.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın KIB-TEK’teki İhale Usulsüzlükleri İle Yönetsel ve Finansal Sorunların Ortaya Çıkarılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi’nin ön görüşmesinin de olacağı toplantıda, milletvekilleri güncel konuşma da yapacak.

(BRT/TAK)