Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

15 Ocak 2020 Çarşamba 16:03
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve Tasarıyı oy birliği ile onayladı.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili, Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında yaptığı toplantıda, Barış Harekâtından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi ile 1962 Zorla Mal İktisabı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı da ele aldı.
Toplantıya, Hasipoğlu’yla birlikte, Başkan Vekili, CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı. 
Komite toplantısına,  davetliler ve görevliler de katılarak görüşlerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
KomiteToplandıGündemkıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da eylem: "Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok"
Lefkoşa'da eylem: "Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok"
Sağanak yağmur bekleniyor!
Sağanak yağmur bekleniyor!
Bıçaklı: “20 bin TL maaş alanlar geçinemiyor, 2 bin 800 alan ne yapsın?”
Bıçaklı: “20 bin TL maaş alanlar geçinemiyor, 2 bin 800 alan ne yapsın?”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim