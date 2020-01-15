Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve Tasarıyı oy birliği ile onayladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili, Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında yaptığı toplantıda, Barış Harekâtından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi ile 1962 Zorla Mal İktisabı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı da ele aldı.

Toplantıya, Hasipoğlu’yla birlikte, Başkan Vekili, CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.

Komite toplantısına, davetliler ve görevliler de katılarak görüşlerini ifade etti.