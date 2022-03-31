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Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı gündemiyle toplandı.

31 Mart 2022 Perşembe 10:55
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Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova başkanlığındaki komitede, Başkan Vekili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim ile komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ile Emrah Yeşilırmak yer alıyor.

Komite toplantısına, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri ve  belediye başkanları da katıldı.

Toplantıya, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Başsavcılık, Şehir Planlama Dairesi, Veteriner Dairesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, BES, Bel-Sen, Mağusa Genel İş, Hür-İş, Dev-İş, KKTC Muhtarlar Derneği, Mediha Piro Azer davet edilmişti.

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, salı günü yapılan toplantıda, yerel yönetimler reformu çerçevesindeki “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ve “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarıs
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