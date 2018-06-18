Cumhuriyet Meclisi'nde karayolları konuşuldu

Tuğçe Ülkü Aydın

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sayıştay Komitesi’nin “Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Şubesi’nce 1 Ocak 2002-19 Ocak 2012 Tarihleri Arasında Yapılan Hastalık Sebebiyle Geçici İş Göremezlik Ödemelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”na ilişkin raporu okunarak, görüşmeleri tamamlandı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Özkan Ertarkan, Fatma Nurettin Madi, Nazife Tavli, Birsen Yeşilçalı ve Nermin Tomgüsehan’ın başvuruları üzerine hazırlanan denetçi raporlarına ilişkin değerlendirme ise bir sonraki birleşime bırakıldı.

SANER

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi. İlk sözü alan UBP Milletvekili Ersan Saner, “Ulaştırma Bakanlığı’nın Ulaşımla İlgili Politikaları” konulu konuşmasında, Meclis’te 3 Mayıs’ta sordukları Girne-Lefkoşa anayolunun durumuyla ilgili bilgilerin ellerine hala gelmemesini eleştirdi.

Girne-Lefkoşa anayolu çalışmalarına ara verildiğini, ne zaman, nasıl yapılacağını kaç etapta yapılacağını bilmediklerini ifade eden Saner, yolun yeni biten bölümünde, emniyet tedbiri olarak metal korkulukların kullanıldığının görüldüğünü ve bunun sakıncalarına değindi.

Aydınlatmaların çalışmadığına işaret eden Saner, işlerin nerede nasıl aksadığını, yolun yapılması için öngörülenlerin neler olduğunu, yolların genelinde bulunan sıkıntılar konusunda neler yapılacağını sordu.

Gönyeli Belediyesi’nin yaptığı bazı çalışmalardan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın haberdar olmadığını ileri süren Saner, ayrıntılı bilgi almaları halinde, daha fazla eleştiride bulunabileceğini söyledi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da söz alarak, CAS ile ilgili bazı bilgiler paylaştı.

Denktaş, CAS’ın hala kapanmamış olan KTHY’den devralınması için 3 buçuk milyonun Türk Lirası yatırıldığını ancak KTHY’nin tasfiye aşamasına gelena kadar geçen 4 aylık sürede hisselerin devredilmesi için gerekli işlemlerin yapılamadığını kaydetti.

Tasfiye Kurulu’nun muhasiplerine yaptırdığı işlemlerde, bu paranın hesaplarda görüldüğüne dikkat çeken Denktaş, mahkeme talimatı olmadan bu konuda işlem yapılamadığını söyledi.

ATAKAN

Eleştirileri cevaplayan Bayındırlık ve ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Girne-Lefkoşa anayolu konusundaki projeyi birçok kez kamuoyuyla paylaştıklarını ifade ederek, projenin 6 etaptan oluşacağını; 1. etabın tamamlandığını ve diğer etabın bayram nedeniyle ertelediğini belirtti. Atakan, projenin katlı kavşakla tamamlanacağını bir çok kez farklı platformlarda anlattıklarını kaydetti.

Yollar konusundaki çalışmaların, konunun uzmanları tarafından yürütüldüğüne işaret eden Atakan, metal korkuluklar konusundaki çalışmaların durdurulduğunu ve bu konuda yeniden bir araştırma yapıldığını söyledi.

Tamamlanan bölümde kullanılan metal korkulukların daha az güvenli olduğu yönünde kendisinin de gözlemlerde bulunduğunu ve şirketten güvenlik testleri talep ettiklerini anlatan Atakan, kendilerine gönderilen test sonuçlarında bu yolu kullanacak araç tipi ve hıza uygun olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Girne dağyolunda yapılan çalışmalara da değinen Atakan, devam eden ihalede sürenin uzaması halinde, mevcut yolda bir takım düzenlemeler gerçekleşeceğini belirtti.

Atakan, yol temizliği konusunda da Türkiye’den bir araç talep ettiklerini ancak devam eden seçim süreci tamamlandıktan sonra araçların hibe şeklinde alınabileceğini kaydetti.

Ülke karayollarında ciddi tamir gereken noktalar olduğunu, bunların tespitinin yapıldığına işaret eden Bakan Atakan, bunlar için gerekenlerin en kısa zamanda yapılacağını söyledi.

Bakan Atakan, ana arterlerin aydınlatılması konusunda Karayolları Dairesi’nin yetkilendirildiğini ancak Karayollarının gerekli araç gerecinin bulunmadığından Kıb-Tek ile görüşmelerin devam ettiğini ve protokolle bu işlemler için Kıb-Tek’in yetkilendirileceğini anlattı.

Soruları da yanıtlayan Atakan, ikinci etabın çarşamba veya perşembe günü başlayacağını belirterek, yolda bazı kısımların tıraşlanarak, iki şeridin eşit seviyeye getirileceğini söyledi.