Cumhuriyet Meclisi'nden 20 Temmuz etkinlikleri

Cumhuriyet Meclisi tarafından düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Meclis Takımı ile Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligini namağlup şampiyon tamamlayarak Süper Lige yükselen KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, empati maçında bir araya geldi.

Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen etkinlikte Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın yanı sıra Milletvekilleri Erhan Arıklı, Oğuzhan Hasipoğlu ve Hasan Büyükoğlu da yer aldı.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile birlikte olmanın kendileri için büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu söyledi.

Organizasyonu düzenlerken büyük bir heyecan duyduklarını dile getiren Uluçay, takım sporcularına da kendileri ile birlikte oldukları için teşekkür etti.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramında bu kutlamayı daha anlamlı hale getirmek istediklerini ifade eden Uluçay, takımın yıllardır verilen spor ambargosuna karşı mücadelenin bayrağını en iyi şekilde taşıdığını vurguladı.

Uluçay, takımın engelli olan insanlara aslında bir ufuk açtığını, hayata tutunmaları için bir model olduğunu ve istenirse nelerin başarılabileceğine iyi bir örnek oluşturduğunu belirtti.

Başkan Uluçay: "Bizlere yaşattığınız bu gurur için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Süper Lig mücadelenizde sizlere başarılar dilerim" dedi.

MİLLETVEKİLLERİ

YDP Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı da konuşmasında: "5601 engelli vatandaşımızın gururusunuz, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise takımın kendilerine çifte bayram yaşattığını dile getirerek, temennisinin Engelli Basketbol Takımının Süper Ligden sonra Avrupa ve Dünyada da en iyi şekilde KKTC'yi temsil etmesi olduğunu dile getirdi.

HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu da konuşmasında takımın başarılarını gördükçe gururlandıklarını, onların inancı ve azminin bir çok kesime örnek olduğunu söyledi.

VUDALI

Etkinliğin başında KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı bir konuşma yaparak bu yılın kendileri için çok zor geçtiğini 22 maçtan pandemiden dolayı 19'unu oynadıklarını ve tüm maçlarında da galip geldiklerini söyledi.

Bu yıl Süper Lig'de mücadele edeceklerini ve bu anlamda bir tarih yazdıklarına inandıklarını ifade eden Vudalı, markalaşmış takımların KKTC'ye geleceğini ve bu anlamda çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı, Asbaşkan Asım Başaranel ve Antrenör Hüseyin Dayı ile takım sporcuları ve kaptanlara kupa ve madalyaları verildi.

Daha sonra yapılan empati maçında Milletvekilleri takerlekli sandalyelere oturarak KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile basketbol karşılaşması yaptılar.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligini namağlup şampiyon tamamlayarak Süper Lige yükselen KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, aynı zamanda ligde en çok sayı atan ve en az sayı yiyen takım ünvanını da elinde barındırıyor.

Takımda yer alan oyuncular ise şöyle: Murat Ekşi, Ömer Bulduk, Ahmet Akdeniz, Mahmut Yavşan, Mohsen Bigdelli, Duran Tak, Erkan Taşçı, Furkan Uçaş, Osman Hamidan, Güner Beşkardeşler, Baran Oğuz veMurat Göçer.

Takımın antrenörlüğünü ise Hüseyin Dayı yapıyor.