Cumhuriyet Meclisi Pazartesi toplanacak

Cumhuriyet Meclisi, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da , 4.dönem 3.yasama yılının 53.birleşimini Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın Başkanlığında gerçekleştirecek.

Meclis oturumunda sunuşlar yapılacak ve ardından özel gündemde yer alacak işler bölümünde "Ödenecek Bir Verginin Bulunmadığı Hallerde Yasal Beyan Verme Süresinin Sonundan İtibaren On Beş Günlük Sürede Beyanname Verilmesi Durumunda Kazanılmış Yüzde Beş İndirim Haklarının Devam Edeceğine İlişkin Yasa Gücünde Kararname" görüşülecek.

Pazartesi günkü birleşimde ,Milletvekillerin güncel konuşmalarına da yer verilecek.

Meclis'in Pazartesi günü gerçekleşecek birleşiminde ayrıca, ülkede yaşanan Covid 19 ile ilgili süreçte Meclis oturumlarında uygulanan sosyal mesafe kuralı ile oturma düzeni aynen devam edeceği gibi, hijyen kuralları da dikkate alınarak dezenfekte işlemleri de sürecek.

Bu çerçevede Bakanlar Kurulu kararı ile geçtiğimiz Cuma gününden itibaren göreve başlayan tüm personel maske takarak görevlerini icra edecek.

Genel Kurul toplantısında diğer oturumlarda olduğu gibi Milletvekili ve Meclis görevlileri dışında yine basın mensubu ve ziyaretçi girişine izin verilmeyecek.

Birleşimin fotoğraf ve görüntüleri Meclis Basın bürosundan servis edileceği gibi, oturum BRT ekranlarından ve Meclis sosyal medya platformlarından canlı yayınlanacak.