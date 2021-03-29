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Cumhuriyet Meclisi Sivil Havacılık İş Birliği Anlaşması’nı Onayladı

Cumhuriyet Meclisi  “Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında (Onay) Yasa Tasarısı"nı onayladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 15:52
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Cumhuriyet Meclisi Sivil Havacılık İş Birliği Anlaşması’nı Onayladı

Cumhuriyet Meclisi  “Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında (Onay) Yasa Tasarısı"nı onayladı.
Genel Kurul’da yapılan oylamada,  Şahap Tokatlı Yüksek Adliye Kurulu üyeliğine oy çokluğu ile seçildi.

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