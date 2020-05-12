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Cumhuriyet Meclisi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı başladı.

12 Mayıs 2020 Salı 12:50
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Cumhuriyet Meclisi toplandı

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan genel kurulun gündeminde, “Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere Yüzde On İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararname” bulunuyor. Genel Kurulda, “Çıraklık ve Meslek Eğitimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” da görüşülecek.

Genel Kurul toplantısında, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.

Genel Kurulda, Danışma Kurulunun gelecek birleşimine ilişkin kararı okundu. Buna göre bir sonraki birleşim; 19 Mayıs’ın Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle 18 Mayıs Pazartesi günü yasama ve denetim görevi ile birlikte yapılacak.

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