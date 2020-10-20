Cumhuriyet Meclisi toplantısı ertelendi!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 1 Ekim’deki törensel toplantısının ardından bugün saat 11.30 sıralarında, Teberrüken Uluçay Başkanlığında toplandı, yeter sayısının açıklanmasının ardından parti başkanları ve gruplar arası varılan mutabakat gereği herhangi bir konuşma yapılmadan kapandı.

Meclis, 29 Ekim Pazartesi gün yeniden toplanacak.

Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, milletvekillerinin güncel konuşmaları, yazılı ve sözlü sorular bulunuyordu.

Meclis Genel Kurulu, 9. Dönem 4. Yasama yılına 1 Ekim’de törensel toplantı ile başlamış, tüm partilerin ortak önerisiyle çalışmalarına 20 Ekim’e kadar ara verme kararı almıştı.