Cumhuriyet Meclisi Töre başkanlığında toplandı

Cumhuriyet Meclisi bugün saat 10.30’da Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Toplantıyı, Cumhurbaşkanı’na vekalet eden Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Başsavcı Behiç Öztürk, eski parlamenterler ve aralarında bazı kurum müdürlerinin de bulunduğu konuklar izledi.

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre vefat eden Erol Kazım Andaç ve Oktay Feridun’a rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Meclis Faaliyet Raporu’nun okunmasının ardından ilk sözü başbakan Ersin Tatar aldı.

Tatar, yeni yasama yılının verimli üretken bir yıl olmasını diledi.

Tatar, yakın zamanda hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Meclisin Her zaman çare kapısı olduğunu belirten Tatar, demokrasiye sahip çıkmaya devam edileceğini söyledi.

“Önemli olan müzakere edip görüş ortaya koymak ve doğru yolu bulmaktır “ diyen tatar, halkın daha iyi hizmet alması için uğraş verildiğini ifade etti.Hayatı kolaylaştıracak hizmet kalitesini artıracak çalışmalar ortaya konulduğunu kaydeden Tatar, bunun hep birlikte yapılacağını belirtti.Tatar, ülkenin önünü açmak için meclisin öncülüğünün önemli olduğunu söyledi.

Hükümetin hedeflerini aktaran Tatar, yapılan projeler ile duran ekonomik çarkların yeniden dönmeye başladığını anlattı.Tatar, ekonomiye ivme kazandıracak için çalışmalar yapıldığını ve bu yönde gerekli yatırımların hayata geçirileceğini söyledi.

Kıbrıs konusuna da değinen tatar, New York temasları konusunda meclise bilgi verilmesinde hassas olunması gerektiğini söyledi.Tatar, yeni açılım ve bakış açıları ile sürecin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kapalı Maraş’a dair atılan adımların ciddi ses getirdiğini vurgulayan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin fiili ve etkin garantisinden vazgeçilmeyeceğini ve Türkiye’nin garantörlüğünün kırmızı çizgi olduğunu kaydetti.

(BRT)