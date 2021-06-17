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Cumhuriyet Meclisi Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Bugün Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu bugün toplandı.

17 Haziran 2021 Perşembe 14:19
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Cumhuriyet Meclisi Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Bugün Toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 10:00’da başlayan toplantı UBP Milletvekili Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, önümüzdeki günlerde TBMM’ye gerçekleştireceği iade-i ziyaret öncesinde genel durum değerlendirmesi yaptı.

Toplantıya Grup Başkan Vekili CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Yönetim Kurulu üyeleri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, HP Milletvekili Tolga Atakan ve DP Milletvekili Serdar Denktaş katıldı.

Son Güncelleme: 17.06.2021 16:08
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